Mardin Büyükşehir Belediyesi çalışanları aşı oldu

Mardin Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde çalışan personeller, korona virüs aşısı oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyası kapsamında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın çağrısı doğrultusunda, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı personellerin aşılanması için İl Sağlık Müdürlüğünün mobil ekipleri Daire Başkanlığına davet edildi. Aşılanma formunu dolduran çalışanlar daha sonra tek tek çağrılarak aşılandı.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Alan, vatandaşları aşı olmaya davet etti. Toplumda ve dünyada yaygın olarak yaşanan korona virüs salgını insanlığın sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak kabusu haline geldiğini belirten Alan, "Bu hastalığı bertaraf etmenin yegane yolu da aşı olmaktan geçmektedir. Topluluk içerisinde yaşayan bir grup insan dahi bu aşıyı olmadığı takdirde bu hastalıktan kurtulmamızın imkanı görülmemektedir. Bundan dolayı herkesin çaba sarf ederek hem kendisinin hem de aile ve çevresindeki insanların aşı olmaları konusunda ve aşının önemi konusunda onları aydınlatarak onların olmaları için ikna etmelidir. Bu düşünce çerçevesinde Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza bağlı personellerimiz toplu olarak aşı olmuşlardır" dedi.

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