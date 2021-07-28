Mardin’de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Mardin’de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Mardin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2021 yılı 3’üncü toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında yapıldı.
Valilik Dara Toplantı Salonunda istihdam sağlamaya yönelik faaliyetlerin görüşüldüğü ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıya; Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Çalışma ve faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantının açılış konuşması yapan Vali Mahmut Demirtaş, bir taraftan işsizliğin giderilmesi, istihdamın artırılması ve şehrin kalkınmasına yönelik çalışmalarına devam ettiklerini dile getirirken bir taraftan da küresel piyasalarda dalgalanmalara neden olan korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadelelerini sürdüklerini kaydetti.
Konuşmasında iş hayatı ve ekonomi ile birlikte hayatın normal süreçte sürdürebilmesinin yolunun aşılanma olduğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, “İlimizde işsizliğin giderilmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik yatırım gerçekleştirmek isteyen yerli ve yabancı yatırımcıya devletimiz birçok alanda bize fırsatlar sunmaktadır. Şehrimizin ekonomiyle anılan bir şehir olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm dünyada ciddi bir sağlık tehdidi oluşturan ve aynı zamanda ekonomileri de olumsuz yönde etkileyen korona virüs ile mücadelede en etkili yöntem olan aşılamaya tüm vatandaşlarımızı bir kez daha davet ediyorum” dedi.
İstihdamın korunması, yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilen projelerin detaylarıyla ele alındığı toplantı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın tarafından kentte faaliyet gösteren özellikle özel sektör işletmelerin işbirliğinde yürütülen Meslek Edindirme Kurslarından yıl boyunca 4 bin 171 kursiyerin meslek edinme veya mesleki tecrübe kazanma amacıyla yararlandığı ve mesleki eğitimlerin yıl boyunca devam edeceği, gençlerin istihdamına katkı sunacak mesleki eğitimlere yoğunlaşmasının gerektiği, engellilerin ve eski hükümlülerin istihdamı, mesleki eğitimi ve rehabilitasyonları ile kendi işlerini kurmalarına yönelik İŞKUR tarafından verilen hibe destekleri ve tarımsal alandaki gelişmeler ile istihdam olanakları hususunda kurul üyelerini bilgilendirme sunumuyla devam etti.
Kurul üyelerinin görüş alışverişinde bulunulmasının ardından toplantı gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanmasıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin Büyükşehir Belediyesi çalışanları aşı oldu
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesi çalışanları aşı oldu
AK Parti'li Kabaktepe: Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz
YEREL HABERLER AK Parti'li Kabaktepe: Özgürlükler anlamında daha ...
Mardin'de kısıtlamaların geri gelmesini istemeyen esnaf, vatandaşa aşı çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Mardin'de kısıtlamaların geri gelmesini istemeyen ...
Mardin’de Zabıtaya iletişim ve öfke kontrolü eğitimi verildi
YEREL HABERLER Mardin’de Zabıtaya iletişim ve öfke kontrolü eğitimi ...
Emekliler aşı çağrısına kulak verip aşı oldu
YEREL HABERLER Emekliler aşı çağrısına kulak verip aşı oldu
Mardin'de il koordinasyon kurulu toplantısı gercekleştirildi
YEREL HABERLER Mardin'de il koordinasyon kurulu toplantısı ...
Mardin Valisi: Bizi arasınlar gidip evlerinde aşı yapalım
YEREL HABERLER Mardin Valisi: Bizi arasınlar gidip evlerinde aşı ...
Artuklu 1071 Derneği 400 aileye yardım elini uzattı
YEREL HABERLER Artuklu 1071 Derneği 400 aileye yardım elini uzattı