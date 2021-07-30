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Şehit ailesi ve 15 Temmuz gazisinden, Vali Demirtaş hakkındaki asılsız iddialara tepki

İHA

Şehit ailesi ve 15 Temmuz gazisinden, Vali Demirtaş hakkındaki asılsız iddialara tepki

Gara şehidi Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya, 15 Temmuz gazisi Halil Algan ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gaziler ve Terör Mağdurları Dernek Başkanı Hatice Turan Kandemir, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş hakkında yapılan asılsız iddialara tepki gösterdi.
15 Temmuz gazisi Halil Algan, sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu açıklamada, "Ben 15 Temmuz gazisi Halil Algan. Sanki Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ile bir sorunum varmış gibi bu ve buna benzer yalan dolan paylaşımları reddediyor ve kınıyorum. Valimiz Mahmut Demirtaş ile bir telefon kadar yakınız. İstediğim zaman onu arıyorum, o beni arıyor. Adana Valisi iken bile beni Adana'da rahatsızlığım esnasında hastanede ziyaret etmiş ve bizi mutlu etmiştir. Mardin'de de sık sık benim ziyaretime gelerek bizleri bahtiyar etmiştir. Ben ve ailem her daim valimizin yanındayız" dedi.
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın kendilerine bir telefondan daha yakın olduğunu söyleyen Gara şehidi Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya ise, "Makamının kapısı kendi evimizin kapısı gibi bizlere her daim açık. Kendisini tanıdığım günden bu yana şehitlerimiz ve gazilerimiz kendisinin en hassas noktası. Valimizin desteğini şehit yakınları olarak hep yanımızda hissediyoruz. Vali bey Mardin halkı ile et ve tırnak gibi olmuş. Yaptığı tüm hizmetler vatandaş odaklı. Valimiz Mardinli vatandaşlar ile aynı aileden sanki, imkanlar dahilinde tüm taleplerini karşılıyor. Çok iyi bir devlet adamı. Allah kendisinden razı olsun. Hassasiyetlerimizi kullanıp Vali beyi hiç kimse yıpratmaya çalışmasın. Şehit aileleri olarak buna izin vermeyiz" diye konuştu.
Vali Demirtaş hakkında yapılan sosyal medya açıklamalarını kınayan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gaziler ve Terör Mağdurları Dernek Başkanı Hatice Turan Kandemir de, "Mardin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gaziler ve Terör Mağdurları Derneği olarak şehit aileleri ve gazilerimizle ilgili biri olarak son zamanlarda Mardin Valimiz Mahmut Demirtaş hakkında sosyal medyada yapılan açıklamaları kınıyorum. Biz her zaman valimizle diyalog içerisinde olup çözüm odaklı çalışıyoruz. Çıkar ve menfaat doğrultusunda 15 Temmuz gazimiz Halil Algan’ın ismini kullanarak yalan yanlış paylaşımda bulunan bu şahısların ne yapmak istediklerini anlamakta zorluk çekiyorum" şeklinde konuştu.

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