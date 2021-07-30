Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

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Mardin’de eylem hazırlığında olan terörist, 2 kilogram patlayıcı ile yakalandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mardin’in Kızıltepe ilçe yolu üzerinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen yol uygulaması sırasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı, telefon düzenekli, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı madde ele geçirildi. Araç içerisindeki 1 PKK/KCK terör örgütü mensubunun yakalanarak gözaltına alındığı ve örgüt mensubunun adli işlemleri için Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.

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