Mardin’de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Mardin Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında vatandaşların ormanlık alanlara girişlerinin ikinci bir emre kadar yasaklandığını duyurdu.

Orman yangınları ile mücadele komisyonunu Vali Yardımcısı Emre Öztürk başkanlığında toplanarak Mardin’de oluşan meteoroloji şartları dikkate alınarak ormana giriş çıkışları kontrol altına alma ihtiyacıyla ilgili yönetmelik uyarınca orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bir dizi önlemler alındığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Piknik ve mesire yerleri dışında ormana giriş çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Orman Genel Müdürlüğü programlı çalışmaların aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahipleri kontrollü şekilde girişçıkış yapacaktır. İş sahipleri en yakın orman işletme şefliğine bilgi verecektir” ifadelerine yer verildi

Alınan kararın il ve ilçelerde belediyelerce, köylerde ise ilçe müftülüklerince halka duyurulacağı aktarılan açıklamada, tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılacağı belirtildi.

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