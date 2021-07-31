Mardin Valisi Demirtaş: “Asfaltlamada hedefimizi büyüttük”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Valisi Demirtaş: “Asfaltlamada hedefimizi büyüttük”

İHA

Mardin Valisi Demirtaş: “Asfaltlamada hedefimizi büyüttük”

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde devam eden yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı kent merkezi ve ilçelerde yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş berberindeki Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ile çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. Programa alınan yol düzenleme, asfalt ve alt yapı çalışmalarına hız verdiklerini belirten Vali Mahmut Demirtaş, belediyenin her kuruşunu yerinde değerlendirerek toplumun her kesimine yönelik hizmet ve çalışmalar gerçekleştirme gayretinde olduklarını kaydetti. Gerçekleştirilen yaklaşık 350 milyonluk yatırımın yanı sıra yeni yatırımlar yapmak için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Vali Demirtaş, “Göreve geldiğimiz günden beri çalışmalarımızı vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 79 adet proje yürütürken şehrimizin en önemli sorunları arasında yer alan yollar ile ilgili olarak daha önce belirlenen program dahilindeki yaklaşık 500 kilometrelik asfaltlama çalışmamıza ek olarak asfaltlamada hedefimizi büyüterek 500 kilometrelik yeni bir asfaltlama çalışması daha gerçekleştirmek için ihaleye çıkacağımızın müjdesini vatandaşlarımıza vermek istiyorum. Şehrimizde asfaltlanmayan yer bırakmamayı hedefliyoruz. İsrafı engelleyerek tasarruf anlayışı ile hareket edip kaynaklarımızı şehrimize yatırıma dönüştürmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar belediyenin her kuruşunu vatandaşımıza hizmet ve yatırım olarak değerlendirerek verdiğimiz sözün fazlasını yerine getirmenin gayretindeyiz” dedi.
İncelemelerde bulunduğu kırsal mahallelerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Vali Demirtaş, mahalle sakinleriyle bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi. Yapılan yol çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri Vali Demirtaş’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin’de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
YEREL HABERLER Mardin’de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Mardin1969 Spor top başı yaptı
YEREL HABERLER Mardin1969 Spor top başı yaptı
Midyat'a 3 bin 200 metrekarelik kapalı semt pazarı
YEREL HABERLER Midyat'a 3 bin 200 metrekarelik kapalı semt pazarı
Mardin Büyükşehir Belediyesi personelinden aşılanmaya yoğun ilgi
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesi personelinden aşılanmaya ...
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
YEREL HABERLER Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Mardin Valisi Demirtaş: Aşı olmayanları tespit ettik, ikna etmeye çalışıyoruz
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş: Aşı olmayanları tespit ettik, ...
Şehit ailesi ve 15 Temmuz gazisinden, Vali Demirtaş hakkındaki asılsız iddialara tepki
YEREL HABERLER Şehit ailesi ve 15 Temmuz gazisinden, Vali Demirtaş ...
Vali Demirtaş: “Basın, devlet ile vatandaş arasındaki köprüdür”
YEREL HABERLER Vali Demirtaş: “Basın, devlet ile vatandaş arasındaki ...