Gurs Vadisi doğasıyla hayran bıraktırıyor Terörün yerini huzura bıraktığı Güneydoğu'da güzellikler bir bir ortaya çıkıyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Gurs Vadisi, şelale, dinlenme alanlarıyla ve doğa güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktırıyor.

Mardin Kızıltepe karayolunda havalimanına 10 kilometre uzaklıkta olan Gurs Vadisi, şelalesiyle, piknik ve dinlenme alanlarıyla vatandaşların gözdesi oldu. Kavurucu sıcakların 45 derecenin üzerine çıktığı ilçeden kaçan vatandaşlar, kendilerini kuş seslerinin arasında, şelale manzarasında ve dinlenme tesislerinin bulunduğu vadinin doğa güzelliğine bırakıyor.



“Gurs bir nefes alma yeri oluyor”

Ziyaretçilerden Fikret Özçelik, buranın bir nefes alma yeri olduğunu dile getirdi. Özçelik, “Mardin ve Kızıltepe bu bölge gerçekten de çok sıcak. Özellikle Kızıltepe çok sıcak Gurs bir nefes alma yeri oluyor. İnsan Kızıltepe’den bu dağa bakarken acaba bu dağda böyle bir yer var mı? Bu su ve tesis var. Bu açıdan buralara belediye daha özen göstermeli” dedi.



“Burası Kızıltepe için bir şanstır”

Vadide alabalık ve dinlenme tesisi işleten Sabri Aslan, doğa tutkunlarını ve ailesiyle güzel vakit geçirmek isteyenleri Gurs Vadisine davet ettiğini ifade etti. Aslan, “Burada millet hem pikniğe geliyor hem de dinleniyor. Bazıları balık almaya geliyor. Burası Kızıltepe için bir şanstır. Burası sıcak olduğu için gelen müşterilerimize yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.