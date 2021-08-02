İkna yoluyla teslim olan PKK´lı 2 kadın, aileleriyle buluşturuldu

Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)GÜVENLİK güçlerinin ikna çalışmalarıyla terör örgütünün barınma alanlarından kaçıp, Şırnak´ta Habur Sınır Kapısı´na gelerek, teslim olan 2 PKK´lı kadın, Mardin´de aileleriyle buluşturuldu.
Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucu geçen yıl terör örgütü PKK´ya katılan D.Ö. isimli kadın ile 2013'te terör örgütüne katılan A.A. isimli kadın, PKK'nın barınma alanlarından kaçıp, Şırnak´ta Habur Sınır Kapısı´na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. D.Ö. ve A.A., işlemlerinin ardından getirildikleri Mardin Emniyet Müdürlüğü´nde aileleriyle buluşturuldu.
HDP'nin Diyarbakır il binası öndeki evlat nöbetinde bulunan ailelerden de 31'i evlatlarına kavuşmuştu.
DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-08-02 15:17:24
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