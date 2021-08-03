Mardin´de 127 firari hükümlü yakalandı

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Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN´de, polis ekiplerince son 1 ayda yapılan çalışmalarda, 127 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Temmuz'da aranan kişilere yönelik operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. 'Hırsızlık', 'uyuşturucu madde ticareti yapma', 'dolandırıcılık', 'yaralama' gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-08-03 09:55:11



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