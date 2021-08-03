Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il emniyet müdürlüğüne bağlı asayiş şube müdürlüğü koordinesinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında temmuz ayı içerisinde Mardin il merkezi ve ilçelerinde arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 127 kişi yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan suçlar cezaevlerine teslim edildi.

Genel asayişin sağlanması açısından yapılan çalışmalarda, 6 ruhsatsız tabanca ve 78 mermi, 2 av tüfeği, 2 kesici ve delici alet, 5 çeşitli suç olaylarında kullanılan cep telefonu, 39 bin dolar, bisiklet, motosiklet ve minibüs ile 4 klima motoru ele geçirildiği öğrenildi.

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