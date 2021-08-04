Mardin’de toplu ulaşım araç şoförlerine 2 günlük eğitim semineri düzenledi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent sınırları içerisinde hizmet veren toplu taşıma araç şoförlerine yönelik 2 gün süren eğitim semineri düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı insan kaynakları ve eğitim daire başkanlığı ile ulaşım daire başkanlığı koordinesinde kent sınırları içerisinde minibüs, özel halk otobüsleri, taksi ve servis gibi toplu taşıma araçlarında görev yapan şoförlere yönelik 2 günlük eğitim semineri düzenledi. Şoförlere, vatandaşlarla etkili iletişim kurmanın yöntemleri anlatıldı.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Eğitim Salonunda düzenlenen eğitim seminerinin birinci gününde Eğitmen Çiğdem Uysal ve Harun Öztekin’in anlatımlarıyla “Trafik Mevzuatı, Toplu Taşıma Mevzuatı, Güvenli ve Ekonomik Sürüş Teknikleri” konuları üzerinde duruldu.

İkinci günde ise Harun Öztekin, Sibel Koşçu, İshak Oruç, Dr. Hıdır Çiftçi ve Dr. Erkan Özdemir’in katılımları ile “Toplu Taşımada Genel Güvenlik, Sürücü Yolcu Engelli Yolcu İletişimi, Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü, İlk Yardım Ve Meslek Hastalıkları” konuları işlendi.

Kent genelindeki şoförlerin yoğun katılım gösterdiği 2 günlük eğitim semineri sorucevap ve öneri bölümleri ile son buldu.

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