Mardin’de toplu ulaşım araç şoförlerine 2 günlük eğitim semineri düzenledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de toplu ulaşım araç şoförlerine 2 günlük eğitim semineri düzenledi

İHA

Mardin’de toplu ulaşım araç şoförlerine 2 günlük eğitim semineri düzenledi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent sınırları içerisinde hizmet veren toplu taşıma araç şoförlerine yönelik 2 gün süren eğitim semineri düzenledi.
Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı insan kaynakları ve eğitim daire başkanlığı ile ulaşım daire başkanlığı koordinesinde kent sınırları içerisinde minibüs, özel halk otobüsleri, taksi ve servis gibi toplu taşıma araçlarında görev yapan şoförlere yönelik 2 günlük eğitim semineri düzenledi. Şoförlere, vatandaşlarla etkili iletişim kurmanın yöntemleri anlatıldı.
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Eğitim Salonunda düzenlenen eğitim seminerinin birinci gününde Eğitmen Çiğdem Uysal ve Harun Öztekin’in anlatımlarıyla “Trafik Mevzuatı, Toplu Taşıma Mevzuatı, Güvenli ve Ekonomik Sürüş Teknikleri” konuları üzerinde duruldu.
İkinci günde ise Harun Öztekin, Sibel Koşçu, İshak Oruç, Dr. Hıdır Çiftçi ve Dr. Erkan Özdemir’in katılımları ile “Toplu Taşımada Genel Güvenlik, Sürücü Yolcu Engelli Yolcu İletişimi, Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü, İlk Yardım Ve Meslek Hastalıkları” konuları işlendi.
Kent genelindeki şoförlerin yoğun katılım gösterdiği 2 günlük eğitim semineri sorucevap ve öneri bölümleri ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki gündür aranan Kızıltepeli genç Diyarbakır’da bulundu
YEREL HABERLER İki gündür aranan Kızıltepeli genç Diyarbakır’da ...
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı
Mardin’de bir ilçe daha doğalgaza kavuşuyor
YEREL HABERLER Mardin’de bir ilçe daha doğalgaza kavuşuyor
Mardin´de 127 firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Mardin´de 127 firari hükümlü yakalandı
İkna yoluyla teslim olan PKK´lı 2 kadın, aileleriyle buluşturuldu
YEREL HABERLER İkna yoluyla teslim olan PKK´lı 2 kadın, aileleriyle ...
Terör örgütü PKK’nın kirli yüzünü gören 2 kadın terörist daha teslim oldu
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK’nın kirli yüzünü gören 2 kadın ...