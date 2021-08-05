Derik'te sağanak etkili oldu

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN´in Derik ilçesinde aniden bastıran sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Mardin'in Derik ilçesinde öğleden sonra sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığındı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sıcak havanın hakim olduğu ilçede yaklaşık yarım saat süren yağmurla havanın serinlemesi, vatandaşları sevindirdi.
Diyarbakır ve çevresinde de yağmur etkili oldu.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2021-08-05 17:58:44
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