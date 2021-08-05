Mardin´de silahlı kavga: 3 yaralı

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Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN merkez Artuklu ilçesinde iki grup arasınsa alacakverecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Mehtap Caddesi´nde iki grup arasında alacakverecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar çekildi. Taşlısopalı ve silahların kullanıldığı kavgada 1´i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındı. 3 kişinin göz altına alındığı olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-08-05 21:06:36



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