Mardin'de silahlı arazi kavgası: 9 yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.
Kırsal Çataltepe Mahallesi Develi mezrasında arazi anlaşmazlığı yüzünden 2 aile arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.S.S., S.S., M.R.S., E.S., F.S., C.K., S.K., İ.K., N.K. silah ve taş ile sopayla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer olay ile ilgili inceleme başlattı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.