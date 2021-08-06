Mardin'de silahlı arazi kavgası: 9 yaralı

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Mardin'in Derik ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.

Kırsal Çataltepe Mahallesi Develi mezrasında arazi anlaşmazlığı yüzünden 2 aile arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.S.S., S.S., M.R.S., E.S., F.S., C.K., S.K., İ.K., N.K. silah ve taş ile sopayla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer olay ile ilgili inceleme başlattı.

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