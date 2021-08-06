Mardin'de kadın cinayeti

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Mardin'in Midyat ilçesinde bir kadın pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi’nde bir evde bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışmada kimliği öğrenilemeyen şahıs, pompalı tüfekle bir kadını başından vurarak kayıplara karıştı.

Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, şahıs kayıplara karıştı. Olay yerinde çok sayıda asker ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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