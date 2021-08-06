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Mardin'de pompalı tüfekle başından vurulan kadının kimliği belirlendi

İHA

Mardin'de pompalı tüfekle başından vurulan kadının kimliği belirlendi

Mardin'in Midyat ilçesinde pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen kadının kimliği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Şenköy Mahallesi'nde sevgilisi olduğu iddia edilen S.Ö. tarafından Iraklı 23 yaşındaki Baran Hasan Rasho pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Rasho'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Dastanesi'ne gönderildiği öğrenildi.

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