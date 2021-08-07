Mardin'de başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

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Mardin'in Midyat ilçesinde başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesinde 23 yaşındaki yabancı uyruklu Baran Hasan Rasho, sevgilisi tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmüştü. Rasho'yu öldürdükten sonra kayıplara karışan katil Serkan Ö. bugün jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, hastanedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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