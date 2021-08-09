MARMEK’te üretilen ürünlerin pazarlanması ve satışı için eğitim verildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezinde bin bir emekle ortaya çıkan ürünlerin satış ve pazarlanması için kursiyer ve öğreticilere 5 günlük eğitim verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı MARMEK’te öğretici ve kursiyerlerin bin bir emekle ortaya çıkardığı göz nuru ürünlerin, kentte pazarlanması ve satışı için 5 gün süren bir eğitim programı düzenlendi. DİKA’nın teknik destek sağladığı pazarlama ve satış eğitim programı, MARMEK toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen eğitim programında, “Pazarlama stratejileri, tüketici pazarları, markalama, marka yönetimi, ürün ve hizmet yönetimi, fiyatlandırma” gibi konular üzerinde duruldu. Eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika verildi. Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin, eğitim ile yalnız iç pazarı değil tüm dünya ülkelerinin pazarlarını yakından izleyen, gözlemleyen, tüketici davranış ve tercihlerindeki değişimi analiz eden kadın kursiyerlerinin katma değer yaratma konusunda rakiplerinden hep bir adım önde olacağını belirtti. Şahin, “Üretim; pazarlama ve satış ile taçlandırılırsa, üretimde bir sirkülasyon oluşacağı ve pazarlamanın önemi tüketiciyle buluşmasıyla daha da artacağı aşikardır. Ortaya çıkan ürünler MARMEK binasından çıkıp, tanıtımı ve pazarlaması yapılarak satışa sunulması hedeflenmekte. Hem üretimi hızlandıracak hem de bu ürünlerin turizmi canlandırmasına, turizmde pazarlama, satış ve tanıtım konularında canlılık yaratmasını sağlayacaktır” dedi.

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