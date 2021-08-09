Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Mardin' in Nusaybin ilçesi'nde canlı bomba şüphelisi, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu olduğu belirlenen kişinin üzerinde 2.5 kilo patlayıcı olduğu belirlendi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Mardin

2021-08-09 13:25:28



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