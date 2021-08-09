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Mardin'de 'canlı bomba' etkisiz hale getirildi

DHA

Mardin'de 'canlı bomba' etkisiz hale getirildi


Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin), (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulmak istenen Suriye uyruklu kişi, üzerindeki bombayı patlatmak üzereyken polisler tarafından öldürüldü. 
Mardin Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli, polisin 'dur' ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen onlara doğru koşup, üzerindeki bombayı patlatmaya çalıştı. Şüpheli, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken şüphelinin üzerindeki patlayıcı, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi. Teröristin Suriyeli uyruklu olduğu öğrenildi. Etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde 2,5 kilogram patlayıcı olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı da bombalı eylem hazırlığındaki teröristin etkisiz hale getirildiği açıklamasında bulunduFOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin NUSAYBİN,(Mardin),(DHA)
2021-08-09 14:02:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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