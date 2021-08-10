Mardin'deki canlı bombanın hedefinde polis varmış (2)

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'HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM, HEPİNİZİ KATLEDECEĞİM'

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin şüphe üzerine durdurmak isterken üzerindeki bombayı patlatmaya çalışınca etkisiz hale getirdiği Suriye uyruklu teröristin olay sırasında, "Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi katleteceğim" diye bağırdığı ortaya çıktı.

Nusaybin'de polis ekipleri devriye görevi yaptıkları sırada dün saat 11.30 sıralarında Zeynel Abidin Mahallesi Ziyapaşa Sokak üzerinde şüpheli bir kişiyi durdurmak istedi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan kişi kaçmaya başladı. Polisler havaya ateş edince duran kişi, güvenlik güçlerine doğru yürüyerek, "Hepinizi öldüreceğim, hepinizi katleteceğim"diye bağırdı. Polislerin silahla vurarak etkisiz hale getirdiği kişinin üzerinde C-4´le güçlendirilmiş 2,5 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Suriye Kamışlı nüfusuna kayıtlı PKK/YPG'li terörist Ali Burhan (28) olduğu belirlenen canlı bombanın, üzerinde yapılan aramalarda, bir adet içi boş sim kart, bir adet tuşlu telefon, bir adet android telefon, 865 TL 50 kuruş ele geçirildi. Teröristin Nusaybin´de devlet kurumlarına eylem hazırlığı yaptığının değerlendirildiği belirtildi.Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin

2021-08-10 12:49:50



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