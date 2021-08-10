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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Midyat'ta trafik düzenlemesi

İHA

Midyat'ta trafik düzenlemesi

Mardin Midyat ilçesinde tarihi kentin 2 ayrı noktasında trafik düzeni güvenliği ve trafik akışını sağlamak adına Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan gözlem ve denetimler neticesinde tek yön uygulamasına geçildi.
Midyat Orta Çarşı Mahallesinde bulunan İskenderun Caddesi ile 1036 nolu sokağın kesişim noktası ve Akçakaya Mahallesi Konukevi yan tarafında tek yön uygulamasına geçildi. Ayrıca bazı noktalara duraklama ve park edilmez yasağı getirildi. Sürücüler trafik ekipleri tarafından uyarılarak denetleniyor. Uymayan sürücüler hakkında gerekli işlemlerin yapılarak cezai işlem yapılacağı belirtildi.
Vatandaşın huzur ve güveni için trafik akışının en iyi şekilde yapılabilmesi adına gerek vatandaşların gerekse sürücülerin güvenliği açısından gerek duyulması halinde aynı şekilde park yasağı ve tek yön uygulamasına geçilebileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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