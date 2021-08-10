Mardin´de pandeminin çocuklar üzerindeki etkileri telafi ediliyor



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN´de, pandemi döneminde evde kalan çocukların sosyal yöndeki kayıplarının telafisi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü etkinlikler düzenleniyor. Mardin Anadolu Masal Evi´nde öğretmenler eşliğinde çocuklara masal dinletisi sunuldu, çeşitli el becerileri dersi verilip, oyunlar oynandı.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, pandemi döneminde çocukların evde kalarak psikolojik olarak sorunlar yaşadığına dikkat çekti. Çocukların sosyal yöndeki sorunlarını telafi etmek amacıyla da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Duyan, "Özel gereksinimli bu çocuklarımız bu etkinliklerle bir an bile olsa, birkaç saat bile olsa, bir stres ortamından uzak, kendilerini rahat hissediyor. Çocuklar, kendilerini ifade edebilecekleri bir ortamla buluştular" dedi.

Pandemi sürecinde eve kapanan ve sosyal etkinlikten mahrum kalan çocuklara yönelik masal evinde yaptıkları etkinliklerle bunu telafi etmeye çalıştıklarını belirten Duyan şunları söyledi: "Bu etkinliklerle buluşmamızın bir amacı var. Özellikle salgın sürecinde evde kalıp gerçekten o tüm düzeni alt üst olan öğrencilerin daha rahat bir ortamda buluşmasını sağlıyoruz. Burada öğrencilere drama etkinliğini gerçekleştirdik. Masal evinde profesyonel arkadaşlarımız bir ekip halinde masal anlatıyorlar ve çocukların o masal alanıyla birlikte aktif olmalarını sağlıyorlar. El beceri atölyelerimiz var. Çocuklar birçok hammaddeden beceri atölyesi tarzında ortaya ürünler çıkartıyorlar. Özel gereksinimli öğrencilerin birçok alanda engellerini kaldırmak adına birçok çalışma yapıyor. Özel gereksinimli çocuklarımız bu etkinliklerle bir an bile olsa, birkaç saat bile olsa, bir stres ortamından uzak, kendilerini rahat hissedecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri bir ortamla buluştular."DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-08-10 15:27:28



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