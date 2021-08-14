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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'e hafta sonu turist akını

İHA

Mardin'e hafta sonu turist akını

Tarihi ve kültürel yapısı ile dikkatleri üzerine çeken Mardin' hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı.
Kültür mozaiği haline gelen Mardin’de hafta sonları turist yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. Bahar aylarında daha çok ziyaretçi ağırlayan Mardin bu yıl yaz aylarında da aynı hareketliliği yaşadı. Mardin’de seyahat acentası işletmecisi olan İsmail Sincar bu yıl ciddi bir hareketliliğin yaşandığını belirterek, eylül ayında yoğunluğun daha fazla artacağını vurguladı.
12 yıldır turizmle ilgilendiğini belirten Sincar, ''Kısıtlamaların kalkması ile Mardin’de ciddi bir hareketlilik oldu. Ama buraya gelen misafirlerimizin maske ve mesafe kurallarına dikkat etmesini rica ediyoruz. Tekrardan eskiye dönmek istemiyoruz. Ciddi bir hareketlilik oldu Mardin’de. İnşallah yasaklar gelmez ve bu şekilde devam eder. Mardin için hedeflenen bir turist sayısı vardı. O sayıya doğru gidiyoruz. Aşılarımızı yaparsak insanların buraya olan güveni biraz daha artar. O yüzden şu an bütün insanlarımıza buradan aşılarını yapmalarını tavsiye ediyorum. Aşılarımızı yaparsak inşallah söylenen sayıya ulaşacağız'' dedi.

''Eylül ayı Mardin’de asıl hareketliliğin başladığı dönemdir''
Mardin’de bahar aylarında daha fazla hareketliliğin olduğunu kaydeden Sincar, ''Burada kültür turizmi etkin, yaz aylarında ve ağustos ayında insanlar daha çok deniz turizmini tercih ediyor. Eylül ayına gittikçe burada yoğunluk daha da artacaktır. O yüzden de buradaki insanlarımızın maske ve mesafe kurallarına dikkat etmelerini rica ediyoruz. Tekrardan eski dönemlere dönmeyi istemiyoruz'' diye konuştu.
Almanya’dan Mardin’i görmek için geldiğini ifade eden Kubilay Yılmaz, ''Güzel şehrimiz Mardin’i gezmek istedik, görelim dedik. Hep duyuyoruz, Mardin böyle, Mardin’in çok tarihi eserleri var. Biz de merak ettik, geldik. İlk müzeyi gezmek nasip oldu. Diğer tarafları daha gezemedik. Yavaş yavaş geziyoruz. İlk izlenim çok güzel. Mardin'in ülkemizin nadide şehirlerinden birisi olduğunu biliyorduk. İnternetten de araştırıyorduk. Videolarını izliyordum. Çok istiyordum buraya gelmeyi. Nasip oldu geldik. Tek bir yer değil, gezilecek bir sürü yeri var. Hepsini gezmek ve görmek istiyoruz. İlk izlenimlerimle eski evleri güzel. İnsanları yardım ediyor. İnsanları çok iyi” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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