Vali Demirtaş, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde incelemelerde bulundu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde denetimlerde bulundu.

İlk olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda ilgili daire başkanları ile bir araya gelerek Kızıltepe ilçesine yapılacak ilçe otogarı, Artuklu ilçesinde yapılacak park çalışması ve Dara Antik Kentinin daha iyi bir görünüme kavuşması için yapılacak çalışmalar ve düzenlemeler ile ilgili bilgiler alan Vali Demirtaş, buradan Derik ilçesine hareket etti. Derik ilçesinde Kaymakam Hicabi Aytemür ile birlikte çöp depolama alanı ve yeşillendirme çalışmalarının olacağı alanlarda incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, ilçeye bağlı Dumluca köyünde bulunan Hazreti Seydoş Türbesini ziyaret ederek, burada vatandaşlar ile de bir araya geldi. Derik ilçesine bağlı Şerefli, Meşeli, Göktaş ve Burç mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca yapılan sathi kaplama yolları da yerinde inceleyen Vali Demirtaş, buradan da Mazıdağı ilçesine hareket etti.

Mazıdağı ilçesi Sakızlı Mahallesi'nde yeni yapılan camide incelemelerde bulunarak mahalle sakinleri ile de sohbet etme imkanı bulan Vali Demirtaş, kentin ulaşım ağını yenileyerek kalitesini arttırmak amacıyla Kocakent Mahallesi'nde yapılan yolları inceledi.

Vali Demirtaş, son alarak ilçe merkezinde yapılan spor tesisleri ve park alanlarını da gezerek Kaymakam Muhsin Duran Kalkan ile birlikte ilçe esnafını ve vatandaşları ziyaret edip taleplerini dinledi.

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