Terör mağdurları için inşa edilecek ticaret merkezi inşaatı çalışmalarına başlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için inşa edecek 52 dükkanlı ticaret merkezi inşaatı için temel kazma çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz mayıs ayında ihalesi yapılan Nusaybin ilçesi 52 dükkanlı ticaret merkezi inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinde yasal prosedürlerin tamamlanması üzerine ihaleyi kazanan firma görevlileri ilçeye gelerek çalışmalarına başladı. Dicle Mahallesi'ne bağlı Çağ Caddesi üzerinde yapılacak iş merkezi için iş makineleri temel kazma çalışmalarına başlarken, iş merkezinin bölgenin mimari yapısına uygun şekilde örnek bir proje ile inşa edileceği belirtildi.

Yaklaşık 400 gün içerisinde tamamlanması beklenen iş merkezinin bitiminden sonra çukur, hendek ve barikat sürecinde teröristler tarafından iş yerleri yıkılan, iş yeri hakkı olup iş yerini alamayan hak sahiplerine dağıtılması hedefleniyor.

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