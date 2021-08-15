Terör mağdurları için inşa edilecek ticaret merkezi inşaatı çalışmalarına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terör mağdurları için inşa edilecek ticaret merkezi inşaatı çalışmalarına başlandı

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için inşa edecek 52 dükkanlı ticaret merkezi inşaatı için temel kazma çalışmalarına başladı.

Terör mağdurları için inşa edilecek ticaret merkezi inşaatı çalışmalarına başlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için inşa edecek 52 dükkanlı ticaret merkezi inşaatı için temel kazma çalışmalarına başladı.
Geçtiğimiz mayıs ayında ihalesi yapılan Nusaybin ilçesi 52 dükkanlı ticaret merkezi inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinde yasal prosedürlerin tamamlanması üzerine ihaleyi kazanan firma görevlileri ilçeye gelerek çalışmalarına başladı. Dicle Mahallesi'ne bağlı Çağ Caddesi üzerinde yapılacak iş merkezi için iş makineleri temel kazma çalışmalarına başlarken, iş merkezinin bölgenin mimari yapısına uygun şekilde örnek bir proje ile inşa edileceği belirtildi.
Yaklaşık 400 gün içerisinde tamamlanması beklenen iş merkezinin bitiminden sonra çukur, hendek ve barikat sürecinde teröristler tarafından iş yerleri yıkılan, iş yeri hakkı olup iş yerini alamayan hak sahiplerine dağıtılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Demirtaş, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Demirtaş, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde ...
'Aşı olun sevdiklerimizi kaybetmeyelim'
YEREL HABERLER 'Aşı olun sevdiklerimizi kaybetmeyelim'
Mardin'e hafta sonu turist akını
YEREL HABERLER Mardin'e hafta sonu turist akını
Mardin Valisi Demirtaş aşure dağıtımına katıldı
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş aşure dağıtımına katıldı
Mardin depolaması cazibe sulaması ile 29 bin 732 dekar tarım alanı sulanacak
YEREL HABERLER Mardin depolaması cazibe sulaması ile 29 bin 732 ...
Mardin'de başından vurulan kadının cenazesi Irak'a götürüldü
YEREL HABERLER Mardin'de başından vurulan kadının cenazesi Irak'a ...
Yokuş aşağı inen araç takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yokuş aşağı inen araç takla attı: 1 yaralı
Mardin’de hastanelerde randevu zorunluluğu
YEREL HABERLER Mardin’de hastanelerde randevu zorunluluğu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.