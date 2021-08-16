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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savur’daki duraklar serinletiyor

İHA

Savur’daki duraklar serinletiyor

Mardin’in Savur ilçesinde bulunan serinleme durakları, sıcaktan bunalan vatandaşların ilgi odağı oldu.
Mardin’in Savur ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen proje 7’den 70’e herkesin ilgi odağı oldu. Belediye tarafından projesi geliştirilen serinlik durakları, barındırdıkları sensör sayesinde durağa gelenlerin üzerine soğuk buhar püskürterek serinlemeyi sağlıyor. Savur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Kaya projenin sadece kendilerine has olduğunu ifade etti.
Mardin'in gerçekten kavurucu sıcakların olduğu bir il olduğunu söyleyen Kaymakam Kaya, “Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklıklar 50 55 dereceyi buluyor. Biz de bu kavurucu sıcaklıkları görünce ne yapalım da vatandaşlarımıza serin bir ortam sunalım diye düşündük. Aklımıza böyle bir proje geldi. Serinlik duraklarını devreye soktuk. Bunun da işte mantığı şu, kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlarımız buraya geliyorlar ve sensör ile buharlı su püskürtülerek bir serinlik ortamı oluşturuluyor” dedi.
Bu şekilde vatandaşlara hem serinleyecekleri hem de rahat bir nefes alacakları bir ortam sunmuş olduklarını kaydeden Kaymakam Kaya, “Özellikle yaşlılarımız ve dışarıda çalışan vatandaşlarımız çok memnun kaldılar bu projeden. Bunlardan faydalanıyorlar. Belirli noktalara koyduk bu durakları. İnsanlarımızın yanında sokak hayvanlarımız da bu duraklardan faydalanıyor. Mardin’in kavurucu sıcaklarından bunalanlar böyle gelip altında durduğu zaman sensörden hemen su buharı püskürüyor. Bir serinlik ortamı oluşmuş oluyor. Bu tabi bize has bir proje. Tamamen dizaynından tasarımına her şeyini biz geliştirdik bir firmamızla beraber. Bize ait bir proje. Savur’a ait orijinal bir proje oluşmuş oldu. Bunu her yaz faaliyete sokmayı düşünüyoruz. Çünkü hakikaten buranın sıcaklığı çekilmiyor” diye konuştu.
Projeyi geliştirerek farklı platformlar şeklinde sunmayı planladıklarını belirten Kaymakam Kaya, “Şu an ilçe merkezimize bu duraklardan 3 tane koyduk. Birde Sürgücü mahallemiz kalabalık bir mahalle olduğu için oraya koyduk. 4 noktada denemesine başladık. Vatandaşlarımızın da çok mutlu olduğunu gördük. Özellikle çocuklar çok ilgi duydu. Biz de bunu arttırmayı düşünüyoruz. İnşallah gelecek yazda belki daha fazla olabilir. Bizim için vatandaşlarımızın serinliği esenliği önemli. Dolayısıyla onların serinliğini de düşündük. Ve böyle detaylı bir proje hazırladık. Burada serinleyen bize bir ‘Allah razı olsun’ dedikten sonra bu bizim için en güzel hediyedir. Bunları görünce mutlu oluyoruz hakikaten. Böyle vatandaşa dokunan projelere de devam edeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.
Projeden dolayı minnettar olan Savurlu vatandaş Erkan Kaya, "Öncelikle ilçe kaymakamımız ve belediye başkan vekilimizi böyle güzel bir projeye imza attığı için kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Halkımız için çok güzel bir proje oldu. Çocuklarımız ve yaşlılarımız serinliyor. Çok güzel bir proje emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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