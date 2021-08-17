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Kırmızı kategorideki ilde aşı seferberliği

DHA

Kırmızı kategorideki ilde aşı seferberliği


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)TÜRKİYE´de aşılama oranı en düşük illerden kırmızı kategorideki Mardin´de aşılama çalışmaları sürüyor. Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) İstasyon Şubesi´nde eğitim gören 50 kursiyer kadın ile öğretmenleri koronavirüs aşısı oldu.
Mardin ÇATOM İstasyon Sorumlusu Özlem Avuka, merkezdeki kadınlar ile çocuklarının sürekli iç içe olduğunu belirterek, aşıyla olası bir salgının önüne geçmek istediklerini söyledi. Aşının önemini kadınlara anlattıklarını kaydeden Avuka, kursiyerlerin aşı olmak için sıraya girdiklerini ifade etti.
Kursiyerlerden Filiz Yakak, herkesi aşı olmaya davet ederek, "Bize böyle bir imkan sundukları için Vali Beye teşekkür ediyorum. Aşıyı ayaklarımıza kadar getirdi. Sevdiklerimizi kaybetmemek için kendimiz adına olmazsa da sevdiklerimiz için bu aşıyı olalım" dedi.
Kursiyerlerden 6 çocuk annesi Gülseren Akan ise, "Aşıya salgının önüne geçebiliriz. Zaten ilk önce ben aşı oldum. Çünkü 6 tane çocuğum var. Çocuklarım için, eşim ve sevdiklerim için bunu yaptım" diye konuştu.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 100 binde 430,81 vaka oranıyla Mardin kırmızı kategoride yer alıyor.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-08-17 09:23:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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