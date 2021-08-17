Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti

Mardin’de yaşayan ve yerli 'Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Karahan'ın dükkanının yanına oturan dilenci kızı darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, bölgede yerli 'Marilyn Monroe' olarak tanına Melek Karahan, sabun sattığı dükkanının önünde oturan dilenci kızı zorla iş yerine götürüp kapıyı da kapatmaya çalıştı. Yoldan geçen ve duruma engel olan vatandaşlarla da kavga eden Karahan, dilenci kızı da kaldırıp yere atarak darp etti. Karahan’ın dilenci kızı darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Karahan'ın küçük kıza yardım etmeye çalışan vatandaşlara hakaret savurduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.