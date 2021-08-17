Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı

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Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesi İpekyolu´nda seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olay, Nusaybin´e bağlı Tekirköy yolu mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Yücel Yıldız yönetimindeki 60 AJ 501 plakalı otomobil, motor kısmından yanmaya başladı. Yıldız, aracını durdurup dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, köpüklü suyla müdahale ederek yangını söndürürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle ulaşıma kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2021-08-17 19:37:57



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