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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’den ihtiyaç malzemeleriyle dolu 17 tır Kastamonu’ya doğru yola çıktı

İHA

Mardin’den ihtiyaç malzemeleriyle dolu 17 tır Kastamonu’ya doğru yola çıktı

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyası ile selden etkilenen vatandaşlar için ihtiyaç, giyim ve gıda malzemeleri ile dolu 17 tır, Kastamonu’ya gönderilmek üzere yola çıktı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı kampanya ile yardımseverlerin ve kurumların katkılarıyla, afetzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri giyim ve gıda malzemeleri ile dolu 17 tır, Kastamonu iline doğru yola çıktı.
Uğurlama töreninde açıklama yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ülkede son zamanlarda yaşamış olduğu önce yangınlar ve ardı sıra Karadeniz bölgesinde yaşanan sel ve su baskınlarına vatandaşların maruz kaldığını kaydederek, bu bölgelerde vatandaşların hayatlarını kaybettiğini vurguladı. Demirtaş, "Öncelikle vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımız var onlara da Allahtan acil şifalar diliyorum. Yardım kampanyasına Mardinli vatandaşlarımız gerçekten çok ilgi gösterdiler. Özellikle iş adamlarımıza ve organize sanayi yönetim kurulu vekilimize, ilçe belediye başkanlarıma, un ve makarna üretici firmalarına çok teşekkür ediyorum. Tekstilci kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yardım tırlarını ülkemizin en güneyinden en kuzeyine bundan bin yıl önce kurmuş olduğumuz bu dost köprülerinin üzerinden inşallah en yakın zamanda ulaştıracağız. Şimdiden tüm vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun diyorum. İnşallah bundan sonra Cenabı Allah memleketimizi ve milletimizi bu tür acı felaketlerden korur. Nasip olursa biraz sonra 17 tırımızı uğurlayacağız” dedi.
17 tırda 307 ton un, 25 ton makarna ve 25 ton ise bulgur bulunduğunu bildiren Vali Demirtaş, “İnşallah yarın arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bunları Kastamonu ilimize ulaştıracaklar. Tekrar buradan Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta Allah’ın rahmetine kavuşmuş olan herkese Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Mardinli hemşerilerim adına onlara tekrar selam ve sevgilerimi iletiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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