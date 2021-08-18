Nusaybin´de kafede hırsızlık anı kamerada 



Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde bir kafeye giren şüphelinin tablet, bilgisayar, bir miktar para ve bahşiş kutusunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Nusaybin Demiryolu kenarında bulunan bir kafede meydana geldi. Sabah iş yerine gelen çalışanlar, kasanın açık olduğu ve malzemelerin eksik olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine kafeye polis ekipleri geldi. İş yerinin güvenlik kamerasını yansıyan görüntülerde kafeye giren şüpheli önce kasayı açtı. Kasadaki 400 TL, bahşiş kutusu, 3 tablet ve bir dizüstü bilgisayarı alan hırsız daha sonra kafeden ayrıldı. Polis, parmak izi ve delil çalışması yaptı. Hırsızın yakalanmasına çalışılıyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2021-08-18 20:08:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.