Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’tan aşı çağrısı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, tarihi kentte aşı oranlarının daha fazla olması gerektiğini belirterek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Aşının bilimsel bir çalışma olduğunu hatırlatan Mardin Valisi Vali Mahmut Demirtaş, Sağlık Bakanlığının her hafta yayınladığı insidans haritasına göre, Mardin’in korona virüs vaka sayılarında alarm veren bir olduğuna dikkat çekti.

Mardin’in yayımlanan son verilere göre yüzde 49.56 aşılama oranıyla en az aşı yapılan ikinci il konumunda bulunduğunu dile getiren Vali Demirtaş, “Maalesef ilimizde aşılamada arzuladığımız seviyede değiliz. Vaka sayısının düşmesi bakımından yakalanan başarının devam etmesi, mavi kategoriye yükselmek için düşük olan aşılama oranımızı en kısa sürede yükseltmemiz gerekiyor.” dedi.

Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşı olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, “Covid19’un ölümcül etkilerine ve değişik varyantlara karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok. Normal hayata kavuşmamızın ve sevdiklerimizle hiçbir kısıtlama olmadan bir araya gelebileceğimiz güzel günlere kavuşabilmenin yolu aşı olmaktan geçiyor. Bundan dolayı vatandaşlarımız, hastanelerimizde, aile hekimlerimizde, ilçe sağlık müdürlüklerinde, mobil aşı noktalarında randevulu, randevusuz 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımıza ücretsiz Covid19 aşısı yapılmaktadır. Siz saygıdeğer hemşerilerimizden ricam, kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için bir an önce aşı yaptırmanızdır. Mardinli hemşerilerimizin sağduyusuyla korona virüs ile mücadeleden başarıyla çıkılacağına yürekten inanıyorum. Bekleyip risk almayalım. Vakit geçirmeden aşımızı olalım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.