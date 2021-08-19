Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’tan aşı çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’tan aşı çağrısı

İHA

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’tan aşı çağrısı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, tarihi kentte aşı oranlarının daha fazla olması gerektiğini belirterek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.
Aşının bilimsel bir çalışma olduğunu hatırlatan Mardin Valisi Vali Mahmut Demirtaş, Sağlık Bakanlığının her hafta yayınladığı insidans haritasına göre, Mardin’in korona virüs vaka sayılarında alarm veren bir olduğuna dikkat çekti.
Mardin’in yayımlanan son verilere göre yüzde 49.56 aşılama oranıyla en az aşı yapılan ikinci il konumunda bulunduğunu dile getiren Vali Demirtaş, “Maalesef ilimizde aşılamada arzuladığımız seviyede değiliz. Vaka sayısının düşmesi bakımından yakalanan başarının devam etmesi, mavi kategoriye yükselmek için düşük olan aşılama oranımızı en kısa sürede yükseltmemiz gerekiyor.” dedi.
Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşı olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, “Covid19’un ölümcül etkilerine ve değişik varyantlara karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok. Normal hayata kavuşmamızın ve sevdiklerimizle hiçbir kısıtlama olmadan bir araya gelebileceğimiz güzel günlere kavuşabilmenin yolu aşı olmaktan geçiyor. Bundan dolayı vatandaşlarımız, hastanelerimizde, aile hekimlerimizde, ilçe sağlık müdürlüklerinde, mobil aşı noktalarında randevulu, randevusuz 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımıza ücretsiz Covid19 aşısı yapılmaktadır. Siz saygıdeğer hemşerilerimizden ricam, kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için bir an önce aşı yaptırmanızdır. Mardinli hemşerilerimizin sağduyusuyla korona virüs ile mücadeleden başarıyla çıkılacağına yürekten inanıyorum. Bekleyip risk almayalım. Vakit geçirmeden aşımızı olalım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin Valisi Demirtaş: Varyantlara karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş: Varyantlara karşı aşı ...
Nusaybin´de kafede hırsızlık anı kamerada 
YEREL HABERLER Nusaybin´de kafede hırsızlık anı kamerada 
Mardin’de kafeye giren hırsız tablet, bilgisayar ve bahşiş kutusu çaldı
YEREL HABERLER Mardin’de kafeye giren hırsız tablet, bilgisayar ve ...
Mardin’de birinci etap yol çalışmaları yüzde 80 tamamlandı
YEREL HABERLER Mardin’de birinci etap yol çalışmaları yüzde 80 ...
Mardin’den ihtiyaç malzemeleriyle dolu 17 tır Kastamonu’ya doğru yola çıktı
YEREL HABERLER Mardin’den ihtiyaç malzemeleriyle dolu 17 tır ...
Mardin'den selin vurduğu Kastamonu'ya 17 TIR yardım
YEREL HABERLER Mardin'den selin vurduğu Kastamonu'ya 17 TIR yardım
Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil yandı
Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti
YEREL HABERLER Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti
Derik'te çalıntı motosiklet denetimi; 11 gözaltı
YEREL HABERLER Derik'te çalıntı motosiklet denetimi; 11 gözaltı
Mardin'de 11 çalıntı motosiklet ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin'de 11 çalıntı motosiklet ele geçirildi
Yunus Emre, vefatının 700. yıl dönümünde anıldı
YEREL HABERLER Yunus Emre, vefatının 700. yıl dönümünde anıldı
Kırmızı kategorideki ilde aşı seferberliği
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki ilde aşı seferberliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.