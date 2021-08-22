Aşı sıralamasında sondan ikinci olan Mardin’de minareden aşı çağrıları yapılmaya başlandı

Türkiye genelinde aşı olma sırlamasında sondan ikinci olan Mardin’de minareden aşı çağrıları yapılmaya başlandı.

Mardin, vaka sayılarının yükselmesiyle risk haritasında kırmızı kategoriye girdi. Hastanelerde yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90’ı bulurken aşısız Covid19 hastalarının yüzde 93’ü bulduğu saptandı. Bununla birlikte aşılama çalışmalarının hızlandırılması için Mardin Valiliği ve Mardin İl Müftülüğü ortak çalışmasıyla ezan öncesinde halka aşı çağrısı yapılmaya başlandı. Günde 2 defa öğle ve ikindi ezanları öncesi yapılan uygulama Mardin ve 10 ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Mardin İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, salgın hastalığın en yoğun ve en yaygın olduğu yerlerden birinin Mardin olduğunu belirtti. Çelik, “Biz vatandaşlarımızın aşı olması için ve Mardin'imizde yoğun bakım doluluk oranları da yüzde 90’ları geçti. Kendi personelimizden de birçok arkadaşımız gerek karantinada gerekse hastanede yatıyor. Dolayısıyla biz halkımızın sağlığını kaybetmemesi için sağlıklı yaşaması için insanları sevdiğimiz için biz Vali Bey ile de yaptığımız istişareler neticesinde bu karara vardık. Ezandan önce minarelerimizden vatandaşlarımıza aşı olma çağrısında bulunduk. Çünkü sağlığımız olmazsa dindarlığınızı da olmaz” dedi.



“Minareden yapılan aşı çağrısı ile ilgili güzel tepkiler alıyoruz”

Sağlığımız olmazsa ibadetleri de yerine getiremeyiz biz halkımızı seviyoruz ifadelerini kullanan Çelik, “Kardeşlerimizin aşı olmasını istiyoruz. Dolayısıyla hastalıktan kurtulmayı ve yakınlarına, kardeşlerine, sevdiklerine bulaştırmaması adına onları aşı olmaya çağırıyoruz. Güzel tepkilerde geliyor. İnşallah eskisi gibi mavi renge tekrar dönüşürüz. Vatandaşlarımız aşılarını olur. Bu salgın illetinden de kurtulmuş oluruz inşallah. Günde 2 defa öğle ve ikindi vakitlerinde Merkez Camii’mizden anons yapılıyor. Cenabı Allah sağlık sıhhat afiyet versin. Bizleri Alemi İslamı, milletimizi en kısa zamanda bu hastalıktan kurtarsın inşallah” diye konuştu.

Söylenecek olan şeyin maalesef işin ehemmiyeti gösterilmek isteniyor olduğunu kaydeden vatandaş İsmail Devren, “Durumun ne kadar vahim olduğu millete aktarılmak isteniyor. Aşı olmanın her vatandaş için ne kadar gerekli ve ne kadar önemli olduğu söyleniyor. Her duyarlı ve aşı olmamış vatandaşların ısrarla aşılarını olmalarını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

Aşı olmada çok geç kalındığını ileri süren Ahmet Acarkan, Mardin olarak geç kaldıklarını, hastalık anlamında birinci sırada kaldıklarını kendisinin aşı olup rahat ettiğini aktararak aşı olmayanların vatandaşların günahına girdiğini vurguladı.

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