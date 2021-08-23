Çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

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Ahmet AKKUŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, dere kenarında otlarken çamura saplanan ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Nusaybin ilçesi Yeni Turan Mahallesi Çağ Çağ Deresi kenarında otlayan inek, çamura saplandı. İneğin sahibi, hayvanı çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, gövdesine bağladıkları iple çekerek, ineği kurtardı. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2021-08-23 09:05:46



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