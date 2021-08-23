Mardin´de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi



Selim KAYA/ MARDIN, (DHA)SURİYE'den gelen toz bulutu, Mardin kent merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Mardin kent merkezi ile Derik başta olmak üzere ilçelerinde kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye'den gelen toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi. Toz bulutu ile kentin simge yapıları da farklı bir görünüm kazandı. Yerli ve yabancı turistler bu anı cep telefonuyla kaydetti. Görüş mesafesinin düşmesiyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, toz bulutu nedeniyle vatandaşlar evlerinin camlarını kapattı. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA, Emrullah KARAKAŞ

2021-08-23 18:16:58



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