Mardin'de 10 mahalle karantinaya alındı

Mardin'in Midyat ilçesinde, 10 mahallede artan korona virüs vakaları nedeniyle tedbirler kapsamında karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığının 713 Ağustos 2021 haftasının verilerine göre, Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’nın ardından ikinci sırada bulunan ve aynı zamanda kırmızı kategoride yer alan iki ilden biri olan Mardin’de korona virüs vakalarındaki artış sürürken birçok mahallede İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karantina uygulamasına kararları alındı. Bu kapsamda Midyat İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla kırsal Ortaca, Sivrice, Yayavantepe, Şenköy, Acırlı, Budaklı, Gülveren, Söğütlü, Yolbaşı ve Doğançay mahallelerinde 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.

Karantina, bugün saat 19.30'da başlayıp 7 Eylül günü saat 05.00'da sona erecek.

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