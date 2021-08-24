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Evlat nöbetindeki anneden Gara şehidinin ailesine ziyaret

DHA

Evlat nöbetindeki anneden Gara şehidinin ailesine ziyaret


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için oturma eylemi yapan annelerden Mevlüde Üçdağ, Gara'da teröristlerce alıkonulup şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'deki ailesini ziyaret etti. Üçdağ, "Bizim acımız birdir. Çünkü bizim çocuğumuzu da zorla alıp götürdüler" dedi.
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Mevlüde Üçdağ, Gara'da teröristler alıkonulup şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'deki annesi Emine ve babası Şeyhmus Kaya'yı ziyaret etti. 6 yıl önce kaçırılan oğlu Ramazan için Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdürdüğünü söyleyen Üçdağ, şehit polis memuru Kaya'nın fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. 
Emine ve Şeyhmus Kaya'nın da HDP il binası önünde evlat nöbeti tuttuğunu hatırlatan Üçdağ, "Derdimiz aynıydı, onların acısı bizim acımızdı. Onların derdi bizim derdimizdi. Çünkü biz bir aile olmuştuk. Aramızda bir fark yoktur. Onlar da bizi bir evladı olarak gördü. Ben de onları bir anne gibi bir baba gibi görüyorum. Biz burada şehit ailelerine söz verdik. Sonuna kadar yanlarındayız. Çünkü bu darbeyi bize de vurdular. Bizim çocuğumuzu da zorla kaçırdılar. Dağda bir tek evlat kalmayana kadar biz bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Onların acısı bizim acımızdır. Çünkü biz onları çok iyi anlıyoruz. O darbeyi bize de vurdular. Aynı acıyı bize de yaşattılar" dedi.
'OĞLUMUZUN ŞEHİT HABERİNİ HDP İL BİNASI ÖNÜNDE ALDIK'
Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:
"Bir buçuk sene beraber HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tuttuk. Biz ayrım yapmıyoruz. Burada Mardin, Diyarbakır ve Güneydoğu´nun tamamında 7 yaşındaki bir çocuğa sorsanız HDP-PKK aynıdır, diyecektir. Hiç fark göremiyoruz. İnşallah Mevlüde hanım da çocuğunu diğer aileler gibi bu bataklıktan kurtarır. Bizim acımız büyüktür, biz oğlumuzun şehit haberini Diyarbakır´da HDP il binası önünde aldık. Selahattin Demirtaş´ın anne ve babası Diyarbakır´da değil mi? Bir gün çadıra gelsin 'Oğlum Nurettin Demirtaş, Gel sen de teslim ol devletine´ desin. Nurettin Demirtaş hala PKKPYD´nin komutanı gibidir. Askerimizi, polisimizi sürekli şehit ediyor. Peki annesi bu anneler gibi neden gelip, 'Gel devletine bu kötülüğü yapma. Senin ne işin var orada´ demiyor. Bunu dedi mi bir gün? Yok, söylemedi. Ama bazı siyasiler Selahattin Demirtaş için niye hapiste diyor. Biz bu adamın kim olduğunu bilmiyor muyuz? Biz bu yörenin insanıyız. Biri Irak´ta, biri de Edirne´de hapistedir. İkisi de bana göre teröristtir. Her ne kadar resmiyette siyasi partisi varsa da biz bunu kabul etmiyoruz. Bütün şehitlerin kanında bunların parmağı var."  
DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-08-24 13:13:48

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