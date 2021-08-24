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Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske takın

DHA

Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske takın


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Suriye ve Irak´tan gelen, ülkenin güneydoğusunda hayatı olumsuz etkileyen toz fırtınasının bütün canlılar için solunum sorununa neden olabileceğini söyledi. Solonum yolu hastalığı olanlar ve çocukların dikkat etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, "Eğer dışarı çıkma mecburiyetleri olursa o zaman maske kullanmaları gerekiyor" dedi.
Irak ve Suriye üzerinden gelen, özellikle Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak gibi sınıra yakın illerde hayatı olumsuz etkileyen toz fırtınasının solunum yolu hastalığını tetiklediği belirtildi. Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, toz fırtınalarının dünyadaki hemen bütün canlılar için solunum sorunu oluşturduğuna dikkat çekti. Toz fırtınasından korunmak için maske takılmasını öneren Prof. Dr. Kılıç, "Ülkemizde ve dünyada son dönemlerde kum ve toz fırtınalarının arttığını görüyoruz. Özellikle ülkemizin güney kesimlerinde Suriye´den, Irak´tan gelen toz fırtınalarına daha çok açık. Çünkü sınır komşularımız Orta Doğu´ya ait ülkeler, buralarda daha fazla sıcaklık ve toz fırtınalarıyla karşılaşmak mümkün. Yalnızca bölgemizde değil, dünyanın farklı yerlerinde de bu tür olaylara rastlanmaktadır. Bunlar doğal süreçlerdir, tabiatta olan olaylardır. Bu süreçlerin önüne tamamıyla geçme şansımız yok ve bunun etkileri var. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler bu toz fırtınalarından olumsuz olarak etkilenmektedir. İnsanlarda özellikle solonum yolu hastalığı çekenleri olumsuz etkiliyor. Hastalar ve küçük çocuklar aynı şekilde olumsuz etkilenmektedir. Bunların kum fırtınalarının ektili olduğu zamanlarda dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Eğer dışarı çıkma mecburiyetleri olursa o zaman maske kullanmaları gerekiyor" dedi.
'İNSANLIK ÇARESİZ DEĞİL'
İnsanların birtakım önlemler alınarak toz fırtınalarının zararlarını minimuma indirebileceğine işaret eden Prof. Dr. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkemiz ve dünya bu konuda çaresiz değil. İnsanlar özellikle daha fazla ağaçlandırmaya devam etmeli, ağaç dikmeli. Tarım alanlarında kesinlikle nadasa gidilmemesi ve tarlaların boş bırakılmaması lazım. Mutlaka ekim olması lazım. Ekim olduğu zaman, toz fırtınaları için bir engel olacaktır, hem de ortamın nemini artıracaktır. O nedenle insanlık toz fırtınalarının önüne olumsuz olan bu doğal süreci ağaçlandırmayla, tarlalarda ekili alanların artırılmasıyla önüne geçebilir."DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-08-24 14:21:37

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