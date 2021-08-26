Özel halk otobüsü ticari taksiye çarptı: 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel halk otobüsü ticari taksiye çarptı: 4 yaralı

İHA

Özel halk otobüsü ticari taksiye çarptı: 4 yaralı

Mardin’de özel halk otobüsü Mardin Kızıltepe yolunda ticari taksiye arkadan çarptı, 4 kişi yaralandı.
Olay sabah saatlerinde Artuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mardin merkezden Kızıltepe istikametine gelen özel halk otobüsü İstasyon Mahallesi kireç fabrikası yakınlarında daralan virajda 47 T 0126 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. 4 kişinin yaralandığı kazada her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişinin ambulansla Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.
Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mazıdağı'nda orman yangını
YEREL HABERLER Mazıdağı'nda orman yangını
Mardin’de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Mardin’de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede ...
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ahlat Otağı’nda çadır ve stant açtı
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ahlat Otağı’nda çadır ...
Aile kavgasında 1 kişi kendini vurdu
YEREL HABERLER Aile kavgasında 1 kişi kendini vurdu
Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske takın
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske ...
Evlat nöbetindeki anneden Gara şehidinin ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anneden Gara şehidinin ailesine ...
Mardin'de 10 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Mardin'de 10 mahalle karantinaya alındı
Midyat'ta koronavirüs vakaları artan 10 kırsal mahalleye karantina
YEREL HABERLER Midyat'ta koronavirüs vakaları artan 10 kırsal ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.