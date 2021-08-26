Özel halk otobüsü ticari taksiye çarptı: 4 yaralı

Mardin’de özel halk otobüsü Mardin Kızıltepe yolunda ticari taksiye arkadan çarptı, 4 kişi yaralandı.
Olay sabah saatlerinde Artuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mardin merkezden Kızıltepe istikametine gelen özel halk otobüsü İstasyon Mahallesi kireç fabrikası yakınlarında daralan virajda 47 T 0126 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. 4 kişinin yaralandığı kazada her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişinin ambulansla Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.
Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.