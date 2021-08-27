Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Mardin 1969 Spor sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Kırımızı Lacivertli takım 20212022 sezonu hazırlıklarını 21 Kasım Şehir Stadında devam ediyor. Sabah antrenmanına teknik direktör Seyithan Özdaş yönetiminde başlayan futbolcular düz koşu, açma germe hareketleri yaptı. 5’e 2 topla gruplar halinde oynayan futbolcular ardından istasyon hareketleriyle idmanı sonlandırdı.
Mardin 1969 Spor 4 Eylül Cumartesi günü saat 15.30’da Modafen’i ağırlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.