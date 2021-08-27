MBB Diplomasi Akademisi Ankara buluşması tamamlandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından sürdürülen Mardin Diplomasi Akademisi öğrencilerinin 4 günlük Ankara buluşması programı tamamlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi tarafından haziran 2021 tarihinde çalışmalarına başlanılan Mardin Diplomasi Akademisi, 12 hafta içerisinde çalışmalarına devam ediyor. Bu süre içerisinde teorik derslerin yanında atölye, söyleşi ve seminerler gerçekleştirdi. Devam eden programlar kapsamında diplomasi öğrencileri, 78 Ağustosta Mardin buluşmaları gerçekleştirerek bir araya geldi. Öğrenciler daha sonra 2425 Ağustos tarihlerinde Ankara buluşmaları gerçekleştirdi. Ankara ATO Congresiumda gerçekleştirilen Genç Dostu Kongre ve Sergisine katılım sağlanarak kentin tanıtımı ile ilgili gelen misafirler bilgilendirildi, Mardin Diplomasi Akademisini tanıtımı yapıldı. Program kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Anıtkabir ve Etnografya Müzesine kültür gezileri düzenledi.

Son olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile bir araya gelen öğrenciler ve eğitmenler, Mardin Diplomasi Akademisinin tanıtımını yaparak soru sorma imkanı buldular.

Akademi buluşmaları İstanbul, Konya ve Bursa Buluşmaları ile devam edecek.

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