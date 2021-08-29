Freni patlayan buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Mardin'de freni patlayan buğday yüklü tırın devrilmesiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Derik ilçesinde meydana geldi. Freni patlayan buğday yüklü tır, kırmızı ışıkta duramayınca ileride seyir halinde olan başka bir araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın içinde bulunan sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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