Mardin'de zincirleme kaza: 13 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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MazıdağıDiyarbakır karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, MazıdağıDiyarbakır karayolunda meydana geldi. 63 ADA 111 plakalı Fiat marka otomobil ile 23 AAF 566 plakalı Ford marka otomobil ve plakası alınamayan bir aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobillerin içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri yardımıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahalenin yapılmasının ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri trafiğin akışını güvenli bir şekilde sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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