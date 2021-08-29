Mardin'de zincirleme kaza: 13 yaralı

MazıdağıDiyarbakır karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, MazıdağıDiyarbakır karayolunda meydana geldi. 63 ADA 111 plakalı Fiat marka otomobil ile 23 AAF 566 plakalı Ford marka otomobil ve plakası alınamayan bir aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobillerin içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri yardımıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahalenin yapılmasının ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri trafiğin akışını güvenli bir şekilde sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.