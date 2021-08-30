Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN´in Derik ilçesinde freni patlayan buğday yüklü TIR'ın, önünde seyir halindeki TIR´a arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30´da Derik ilçe merkezinde bulunan benzinlik istasyonun önünde meydana geldi. Mazıdağı ilçesi istikametinden Şanlıurfa yönüne giden Ahmet Babaç (55) yönetimindeki 63 ABV 324 plakalı buğday yüklü TIR´ın freni patlaması sonucu önünde seyir bulunan Ali Özmen (56) yönetimindeki 71 FL 634 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Çarpma sonuçu devrilen araçta sürücü Ahmet Babaç yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Babaç'ın sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen TIR´ın dorsesindeki buğday ise etrafa saçıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAS
2021-08-30 00:38:05
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