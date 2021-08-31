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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de gençlik merkezi ek hizmet binası açılıyor

İHA

Mardin'de gençlik merkezi ek hizmet binası açılıyor

Mardinli gençlerin ilgi odağı Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’ne yapılan ek hizmet binasının çalışmaları son aşamasına geldi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, artan üye sayısının katılmak istediği sayısızca etkinliklerin kısıtlı bir ortamda yapılması gençlerin yeterli derecede etkinliklerden faydalanamaması, robotik kodlama atölye çalışmaları için uygun koşul ve zeminin oluşturulabilmesi, teknofest ve yazılım merkezi eğitimlerinin, zoom üzerinden yapılan online eğitimlerin, EBA derslerinin sağlıklı ve yararlı bir şekilde eğitimlerin icra edilebilmesi için daha geniş dersliklerin, kütüphanelerin, bilgisayar atölyelerine ihtiyaç duyulması üzerine; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda, her geçen gün artan talebi karşılamak adına başlatmış olduğu genişletme çalışmalarında sona doğru geldi.
Çalışmaları kısa süre içerisinde bitecek ek hizmet binasının içerisinde gençlerden gelen istek üzerine kodlama atölyesi, yeni derslik ve yeni kütüphane yer alacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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