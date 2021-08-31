Mardin'de plastik atık fabrikasında yangın

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Selim KAYA/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde plastik atık fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

Mardin-Kızıltepe D-950 karayolu üzerindeki Mardin Orman Fidanlık Şube Müdürlüğü arkasındaki plastik atık fabrikasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekipler müdahale etti.

Fabrikanın boş olduğunu belirtilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-08-31 16:54:10



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