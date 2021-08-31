Plastik dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, plastik dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
MardinKızıltepe D950 karayolu üzeri orman fidanlık arkasında bulunan plastik dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle tüm fabrikayı sardı. Haber verilmesi üzerine yangın yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk söndürme çalışmalarının ardından çevre illerden de yangın söndürmek için yardım istendi.
Jandarma ve Polis TOMA’larının da yardımıyla uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken, fabrika kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.