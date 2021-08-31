Mardin'de plastik atık fabrikasında yangın (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde plastik atık fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, jandarma ve polis TOMA´larının da yardımıyla uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken fabrika ise kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-08-31 20:34:24



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