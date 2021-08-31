Nusaybin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin Kızıltepe karayolu Demirkurt Karakolu mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Nebahat Özmen'in (35) cenazesi arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarıldı. Yaralı olarak kurtulan oğlu Aras Özmen ise kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemelerden sonra Nebahat Özmen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesine morguna konuldu.

Trafik kazası nedeniyle yaklaşık yarım saat kapalı kalan karayolu, otomobil ve tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılması sonrası tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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